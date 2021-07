Maureen Vanherberghen en Sieg De Doncker verwelkomen dochtertje

Showbizz Zes maanden zwangere Maureen start als ‘Vlaanderen Vakantie­land’-reporter: “Heel onverwacht dat ik juist nú zo’n kans krijg”

1 mei In juli bevalt Maureen Vanherberghen (33) van haar eerste kindje, met haar partner Sieg De Doncker (32). Maar voor het zover is, laat de Q-dj nog iets anders los op de wereld: een gloednieuw seizoen van ‘Vlaanderen Vakantieland’, met haar als een van de reporters. Tien jaar na ‘Idool 2011' is Maureens liedje dus nog lang niet uit. In een uitgebreid interview vertelt ze over haar zwangerschap en haar toekomstige rol als mama. “Sieg en ik willen niet zulke ouders zijn die bij de minste huilbui naar hun kindje lopen.”