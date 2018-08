Maureen geeft haar vaste job op voor haar radiopassie: "Af en toe moet je durven springen" Redactie

22 augustus 2018

11u00

Bron: STORY 0 Showbizz Maureen Vanherberghen (30) is de komende maanden vaker te horen op Qmusic. Tot nu toe presenteerde de zangeres enkel in het weekend, maar vanaf drie september neemt ze elke werkdag het middagblok voor haar rekening.

Met haar nieuwe programma bewijst Maureen over de nodige dosis lef te beschikken. In Vrije Radio, elke werkdag tussen 12 en 13 uur, bepalen de luisteraars immers welke muziek ze moet draaien. "Best spannend, want we starten elke uitzending met een lege playlist. Ik ben superblij met deze kans en wil de mensen vooral een leuke middagpauze bezorgen."

Je werkte doorheen de week op de commerciële dienst van de VRT. Heb je die vaste job opgegeven?

Voorlopig staat dat werk in elk geval op een heel laag pitje. Ik volg nog een paar projecten op en daarna zien we wel of het nog te combineren valt met mijn radiowerk. Ik weet dat ik een stuk zekerheid opgeef, maar af en toe moet een mens durven springen.

En wat met de Helden en de Ketnetband?

Daar blijf ik mee doorgaan. Met de Helden zit er zelfs nog iets nieuws aan te komen. Ik ben blij dat zowel MEDIALAAN als de VRT mij dit gunnen. Zolang het ene geen concurrentie is voor het andere, zien de bazen er geen graten in.

Jij moet dat werk wel op elkaar afgestemd krijgen.

Gelukkig heb ik iemand die mijn zaken en agenda goed opvolgt. En soms neem ik me voor om een periode vrij te houden – tot er een leuk voorstel op me a omt. Denk maar aan de nieuwe Ketnetmusical, nog zoiets waar ik enorm naar uitkijk. Dan schuiven we wat in de agenda zodat alles erin past.

Gelukkig zit er thuis niemand op jou te wachten.

Als vrijgezel is het inderdaad een voordeel dat je met niemand rekening moet houden, maar ik ben niet van plan om de rest van mijn leven alleen te blijven (lacht). Maar voor mij geen man die thuis aan de haard zit te wachten.

Je woont opnieuw thuis sinds de breuk met je ex.

Dat bevalt me enorm. Mijn ouders en ik wonen op een grote boerderij in Hoegaarden waardoor we elk onze privacy hebben. Toch kijk ik uit naar een eigen stekje. Wellicht in de buurt van Brussel om dichter bij mijn werk te zitten.