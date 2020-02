Matthy en Kelly uit ‘Love Island’ zijn dan toch nog samen SDE

10 februari 2020

08u31 0 Showbizz Vorige week maakte Kelly van der Minne nog bekend dat zij en Matthy van Empel, beiden bekend uit ‘Love Island’, een punt achter hun relatie gezet hadden, maar daar komt de Nederlandse nu op terug.

“Matthy en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan”, schreef Kelly vorige week op Instagram. “Bedankt voor al jullie liefde en support de afgelopen maanden. Ik wil jullie vragen om ons de tijd te geven dit te verwerken. Wij vinden het beide erg jammer en zijn erg verdrietig.” Maar nu klinkt haar bericht helemaal anders. “Ken jij het perfecte stel? Ik niet, elk koppel heeft ups en downs", schrijf ze. “Social media geeft een vertekend beeld omdat de meesten ervoor kiezen om enkel de successen te delen. Afgelopen maandag koos ik ervoor om vier minuten lang een van die downs te delen op mijn story. Ik handelde uit emotie, wat achteraf niet zo handig bleek te zijn. Maar dan nu de vraag: zijn Mat en ik nog samen? JA!”

De twee leerden elkaar in het programma ‘Love Island’ kennen. In december gingen ze officieel samenwonen. Sinds Kelly terug is van de mooie reis die ze maakte door Thailand, heeft ze samen met Matthy haar intrek genomen in een gezellig huisje. Dat liet de realityster zelf weten op Instagram. “Cheers op een nieuw hoofdstuk #samenwonen”, klonk het. ‘Love Island’-collega’s Denzel en Martin drukten alvast hun blijdschap uit door de post van Kelly te liken.