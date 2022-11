Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan NPO-onderzoek naar ‘De wereld draait door’

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. ‘De Volkskrant’ meldde afgelopen vrijdag op basis van gesprekken met zeventig medewerkers van het programma dat Van Nieuwkerk met regelmaat medewerkers zou hebben gekleineerd en geterroriseerd. De NPO besteedt het onderzoek uit aan een externe partij, maar blijft wel de opdrachtgever. Dit ondanks kritiek van het Commissariaat van de Media dat dit kan leiden tot vragen over de onafhankelijkheid van het onderzoek.