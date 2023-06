Matthijs van Nieuwkerk is niet verbitterd na klachten over grensoverschrijdend gedrag: “Wel veel bezig met proces”

Royalty Sarah Ferguson had onderzoek dat tot kankerdia­gno­se leidde bijna gemist: “Had geen zin om naar de dokter te gaan”

“Het was na een feestdag en ik woon op het platteland. Ik had eigenlijk gewoon niet zo heel veel zin om helemaal naar Londen te gaan.” Sarah Ferguson (63) heeft in haar podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah” openhartig verteld over het onderzoek dat tot haar kankerdiagnose geleid heeft. Zo had het geen haar gescheeld of Sarah had de afspraak in kwestie afgezegd.