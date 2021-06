Matthijs van Nieuwkerk en vrouw al tijdje uit elkaar, presentator heeft nieuwe vriendin

Celebrities Britney Spears getuigt vandaag zelf in de rechtbank: “Ze mag niet eens de kleur van haar eigen kasten kiezen”

11:47 Het is een belangrijke dag voor Britney Spears (39). De zangeres spreekt zich vandaag voor de rechtbank uit over de bewindvoering van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen.