Matthias Schoenaerts toont prachtige dronebeelden van muurschildering voor koning Filip SDE

31 juli 2020

08u56

Bron: Instagram 4 Showbizz De afgelopen maanden liet Matthias Schoenaerts (42) z'n creatieve talent al meermaals opmerken. Ook nu weer deelt hij op Instagram dronebeelden van z'n meest recente kunstwerk, ‘Humain’.



De muurschildering maakte hij in opdracht van koning Filip en het kunstencentrum BOZAR. “De hand symboliseert creatie, connectie, contact en eenheid", klinkt het. “Menselijk contact impliceert verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk voor elkaar, zeker nu. Deze muur symboliseert ons individu, maar ook onze historische verantwoordelijkheid."

De afbeelding verwijst namelijk naar ons koloniaal verleden, legt Schoenaerts uit op Instagram. “De scheur op deze muur heb ik gefotografeerd op een standbeeld van koning Leopold II. De koperen achtergrond is een verwijzing naar de grondstof die België tijdens de kolonisatie heeft ontgonnen. En de hand verwijst expliciet naar de onmenselijke praktijk waarbij Belgische functionarissen de handen van burgers afhakten wanneer ze weigerden om in de kampen te werken."

“Het is een goed moment om de onmenselijke praktijken en het gruwelijke verleden te erkennen en na te denken over een manier om de onvoorstelbare hoeveelheid pijn en trauma die onze natie heeft veroorzaakt, te herstellen. De tijd om te spreken en naar elkaar te luisteren, is nu aangebroken. Laten we ons verenigen en voorkomen dat we dezelfde onmenselijke praktijken uit het verleden herhalen."

Het kunstwerk is te vinden in Antwerpen, op het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in de Kronenburgstraat.

