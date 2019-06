Matthias Schoenaerts staat op de ultieme wishlist van superster Margot Robbie DBJ

08u27 0 Showbizz De Oscargenomineerde Margot Robbie (28) is een van de populairste actrices van het moment, maar ook zij heeft een ultieme wishlist van mensen waarmee ze wil samenwerken. Staat bovenaan die lijst: Matthias Schoenaerts (41).

Robbie en Schoenaerts speelden al een keer samen. In het Franse oorlogsdrama ‘Suite Française’ uit 2014 speelde Schoenaerts toen een hoofdrol, Robbie was te zien in een bijrol. Die tijd is de Australische blijkbaar bijgebleven, want in een vragenlijst die het magazine Vogue haar voorlegde, noemt ze Matthias Schoenaerts als de acteur waar ze het liefst nog een keer mee zou willen samenwerken. Robbie heeft blijkbaar iets met Belgen, want in dezelfde vragenlijst noemt ze René Magritte als haar favoriete kunstenaar.

Margot Robbie kreeg in 2018 een Oscarnominatie voor haar hoofdrol in ‘I, Tonya’. Daarnaast schittert ze als Sharon Tate ook in Tarantino’s jongste ‘Once upon a time in Hollywood’. Het grote publiek leerde de voormalige ‘Buren’-actrice echter kennen als de vrouw van Leonardo DiCaprio in ‘The Wolf of Wall Street’.

Binnenkort staan Schoenaerts en Robbie terug samen op de set. In ‘Ruin’ stapt Schoenaerts opnieuw in de rol van een Duitse soldaat, dit keer een voormalig SS-officier, in het kapotgeschoten naoorlogse Duitsland. Gebukt onder wroeging slaat de Duitse kapitein de handen in elkaar met een jonge vrouw die de Holocaust heeft overleefd – de rol die zal worden gespeeld door Robbie.