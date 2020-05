Matthias Schoenaerts slaat weer toe en maakt immens graffitikunstwerk in Antwerpen TDS

21u27 1 Showbizz Het centrum van Antwerpen is alweer een kunstwerk rijker. Matthias Schoenaerts (42) - alias Zenith - en de Brusselse bevriende graffiti-artiest Defo realiseerden in de Lange Lozanastraat een even immense als indrukwekkende mural.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld gelden nog steeds maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en dat is in ons land niet anders. Ook Matthias Schoenaerts kan tijdens de crisis niet op de filmset staan, en dus grijpt hij terug naar andere talenten: zijn street art als graffiti-artiest Zenith.

Schoenaerts nam de zijmuur van hostel Kabas in de Antwerpse Lozanastraat onder handen. Vorige maand nog pakte hij nog uit met een kunstwerk in de Brederodestraat, en ook de Kerkstraat, aan de Spoorwegbrug en de Zomerfabriek kregen al een nieuw kleurtje door de acteur en zijn kompanen. Dit keer ging Matthias de samenwerking aan met Defo, een Brusselse graffiti-artiest.

Bijzondere visie

Matthias heeft ook een visie over zijn werk. “Kloven en gebreken. Oppervlaktebarsten en diepe littekens. Tastbare pijn: onze wereld zit er vol mee”, luidt het. “Het verwijst naar breken, splijten, breken, maar deze gigantische rots gaat nooit door tot zijn pijniging. Dit is een eerbetoon aan ons huis en de oneindige stenen die het ons heeft opgeleverd.”

Hij vervolgt: “Ik heb deze zogenaamde defecten over de hele wereld gefotografeerd, vervolgens uitvergroot en ze ergens anders op de planeet geschilderd. Dit is een vorm van dankbaarheid, het aankondigen van glorie in imperfectie, het zegevieren van pijn en de weerklanken van verbindingen overal. De derde muur in de serie vertegenwoordigt het licht in de duisternis, de transformatie van pijn in kracht en het spiegelende karakter van tegenstellingen.”