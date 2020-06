Matthias Schoenaerts roept volgers op om standpunt over politiegeweld in te nemen: “Liefde kan dit veranderen” SDE

01 juni 2020

13u46

Bron: Instagram 0 Showbizz Matthias Schoenaerts (42) heeft z'n volgers op Instagram opgeroepen om een standpunt in te nemen tegenover de Black Lives Matter-beweging. Aanleiding is de dood van George Floyd, de zwarte ongewapende man die maandag in Minneapolis overleed nadat hij hardhandig werd gearresteerd.

In verschillende berichten op Instagram Stories veroordeelt acteur Matthias Schoenaerts racisme en roept hij z'n volgers op om hun standpunt kenbaar te maken. Zo deelt hij een bekende quote van Nelson Mandela: “Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten, dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool”, staat er te lezen.

Hij voegt daarbij ook enkele veelzeggende beelden. Zo plaatst Schoenaerts een foto van de arrestatie van George Floyd naast die van een andere zwarte man, die drie dagen later in Parijs gearresteerd werd. Ook deze man werd met een knie in de nek in bedwang gehouden. Verder combineert de acteur een foto van George Floyd met de Franse film ‘La Haine’ uit 1995. Die film gaat over een Arabische jongen uit de banlieue van Parijs, die tijdens een verhoor zo hard wordt aangepakt dat hij levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis belandt.

Schoenaerts roept z'n volgers vervolgens op om een standpunt tegenover dit politiegeweld in te nemen. “Naast het bieden van monetaire steun en sympathie, moedigen we je aan om een pauze in te lassen wat betreft het delen van kunst en lifestyle”, schrijft hij. “Laat de mensen in je kringen weten waar je staat met betrekking tot deze kwesties. Stilte, onpartijdigheid en gemakzucht laten ruimte voor de voortdurende moord op zwarte Amerikanen...” Hij vervolgt: “Het is tijd voor de mensheid om op te komen voor de mensheid. Het is tijd voor de blanken, alle burgers en politici, om een standpunt in te nemen en in opstand te komen tegen allerlei soorten onrecht die worden opgelegd aan alle minderheden, van alle soorten en rassen. De tijd is nu gekomen. De kans op een echte verandering ligt voor ons. We moeten deze kans nu grijpen om een fundamentele verandering te krijgen. Laten we ons verenigen, bewustwording verspreiden en eenheid stimuleren. Liefde kan dit veranderen, maar dan moeten we nu iets doen.”

Eindigen doet de acteur met enkele hoopvolle beelden, van zwarte mensen die een blanke agent beschermen tegen kwade actievoerders, van blanke agenten die knielen uit solidariteit met de demonstranten en van blanken en zwarten die hand in hand gaan.

