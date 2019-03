Matthias Schoenaerts op date met twee ‘Victoria’s Secret’-modellen DBJ

24 maart 2019

14u03 0 Showbizz Het gaat Matthias Schoenaerts (41) voor de wind. Voor zijn acteerprestatie in ‘The Mustang’ wordt de Antwerpse acteur al getipt voor de Oscars en ook op privévlak heeft hij het niet onder de markt. Schoenaerts plaatste een filmpje op Instagram waarop hij een spelletje pool speelt met twee modellen van Victoria’s Secret.

“De prestatie van Schoenaerts is onvergetelijk en hartverscheurend”, schreef het prestigieuze magazine Rolling Stone over het acteerwerk van Schoenaerts in ‘The Mustang’. De Antwerpenaar is dan ook volop bezig met zijn nieuwe film te promoten. Af en toe mag de riem er even af en is er tijd voor ontspanning. De acteur plaatste vandaag een filmpje op zijn Instagram Stories waarop hij samen te zien is met Cindy Bruna en Kelly Gale, twee modellen van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret.

Kelly Gale (23) loopt al sinds 2013 model voor Victoria’s Secret. De Zweeds-Australische met Indische roots stond ook in het Sports Illustrated magazine en in Playboy.

Cindy Bruna (24) is een Frans model met Italiaanse en Congolese roots en liep ook in 2013haar eerste show voor Victoria’s Secret. Zij was bovendien het eerste gekleurde model die exclusief voor Calvin Klein model liep.