Matthias Schoenaerts nu zélf onderwerp van muurschildering SDE

08 juli 2020

07u55

Bron: GVA 3 Showbizz De laatste tijd komt Matthias Schoenaerts (42) vooral in het nieuws met zijn graffitikunstwerken, maar nu wordt de acteur zélf het onderwerp van zo'n muurschildering. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Het is de Edegemse graffitikunstenaar SMOK die Matthias Schoenaerts zal vereeuwigen op de Antwerpse Leopoldplaats, boven het restaurant De Burgerij. Thema van de muurschildering is de Netflix-film The Old Guard, waarin Schoenaerts een onsterfelijke strijder speelt, aan de zijde van onder meer Charlize Theron. Het kunstwerk moet eind deze week klaar zijn.

De afgelopen weken kwam Schoenaerts zelf regelmatig in het nieuws met graffiti-kunstwerken, die hij onder de artiestennaam Zenith maakt. In de Lange Lozanastraat in Antwerpen bijvoorbeeld, maar ook in Parijs (waar hij een eerbetoon bracht aan enerzijds Adama Traoré, een zwarte Fransman die in 2016 door politiegeweld stierf, en aan George Floyd) en in de gevangenis van Oudenaarde. Met dat laatste kunstwerk wil de acteur het huidige gevangeniswezen stevig in vraag stellen.

Lees ook:

Matthias Schoenaerts maakt gigantisch graffitikunstwerk in Parijs voor George Floyd

Matthias Schoenaerts slaat weer toe en maakt immens graffitikunstwerk in Antwerpen

INTERVIEW. Matthias Schoenaerts maakt enorm graffitikunstwerk op gevangenismuur Oudenaarde: “Dit is niet zomaar een ‘tekeningeske’, hé” (+)