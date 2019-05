Matthias Schoenaerts maakt straatkunstwerk in Antwerpen Redactie

29 mei 2019

18u58

Bron: TV Familie 0 Showbizz Je hebt het misschien al gezien: de kleurige muurschildering op een spoorwegbrug in Berchem bij Antwerpen. Dankjewel hiervoor, Matthias Schoenaerts (41)! Want we kennen hem in Vlaanderen én in de rest van de wereld natuurlijk als topacteur, in films als ‘Red Sparrow’, ‘Le Fidèle’, ‘The Danish Girl’ en ‘Suite Française’. Maar voornamelijk in de States is Matthias om nóg een reden bekend. Als kunstenaar, dus. Of beter: als straatkunstenaar. Maar dan gebruikt hij meestal de artiestennaam Zenith.

Hij werkt in die hoedanigheid graag samen met twee goeie maten: een Antwerpenaar die zich The Art of Chase noemt en Gentenaar Dave De Rop (artiestennaam: Bué The Warrior). De drie begonnen een aantal jaren geleden zoals elke graffitispuiter dat doet: op illegale wijze. Daar staan flinke boetes op. “Als we ergens een lelijke betonnen of gemetst muurtje zagen in Antwerpen, deden we daar ons ding mee”, zegt The Art of Chase, die al het langst Matthias’ partner in crime is. “En we werden er steeds beter in. Mensen gingen ons werk ook echt appreciëren. Na verloop van tijd werden we zelfs gevráágd om onze tekeningen op welbepaalde plekken te maken. Tegen betaling, jawel. Wat voordien vandalisme was, werd plots kunst. Of beter: street art.”

Nóg zonniger

Samen met de Gentenaar erbij ontstond zo een soort van collectief die, elk apart of als team, wereldwijd gevraagd worden om straatkunst te maken. Zo kan je graffitiwerk van Matthias en z’n twee kameraden zien in hartje Mexico City, in Koreatown in New York, en in Los Angeles in Venice Beach en op de befaamde Sunset Boulevard. En ook op nog andere plaatsen in de Verenigde Staten. Leuk! Op een zonnige dag wordt een straat zo nóg zonniger. En is het grijs weer, geeft deze kleurige kunst je tóch een zonnige feel waar je goedgezind wordt.

Gigantisch

En wat extra leuk is: je hoef niet meer ver te reizen om je aan de straatkunst van Matthias Schoenaerts en co. te vergapen. Want als je nu over de Antwerpse ring rijdt, kan je dus een gigantisch werk van het trio spotten. Het district Berchem en Infrabel hadden Matthias en zijn vrienden namelijk gevraagd om een spoorwegbrug te versieren.

Mooi én grappig

Ze kregen liefst 135 vierkante meter ter beschikken. En die ruimte, waar ook de fietso­strade passeert, werd zeer goed benut. Het resultaat is een bijzonder kleurrijk en zelfs grappig kunstwerk. “Het is tof om nog eens in eigen land en zelfs in eigen stad te kunnen werken”, klinkt het. “We zijn blij dat street art ook hier gewaardeerd wordt. Eindelijk! Dit is toch veel mooier dan een zielloze, grijze afbrokkelende muur?”