Matthias Schoenaerts blikt terug: “Het was een decennium van verdriet en afscheid nemen” SDE

29 december 2019

09u12

Bron: De Standaard 0 Showbizz In De Standaard vertelt acteur Matthias Schoenaerts over hoe hij het afgelopen decennium ervaren heeft. Hoewel hij de ene na de andere succesvolle film maakte, ging het er in zijn privéleven wat minder rooskleurig aan toe, klinkt het. “Ik zag mijn hele wereld rond mij instorten.”

Matthias Schoenaerts toont zich erg openhartig in De Standaard. “Je praat over een decennium van successen, maar voor mij was het er vooral één van verdriet en afscheid nemen”, zegt hij. “Mijn tweede zus, twee grootouders, mijn moeder. Zodra je professioneel succesvol bent, denken mensen dat je ongenaakbaar bent voor alle tegenslag.”

In september 2017 ging het helemaal mis voor de Vlaamse acteur. Eerst brandde zijn splinternieuwe appartement in Antwerpen af. “Ik had dood kunnen zijn”, klinkt het. “Het blussen duurde uren. Ik zat in een restaurant op de hoek, en ging geregeld kijken hoe het stond. Toen vroeg een vrouw of dat mijn appartement was, en of ze een selfie mocht maken. Ik antwoordde dat mijn hoofd er even niet naar stond, waarop ze antwoordde: ik heb altijd al geweten dat jij een arrogante zak bent. Dat is enorm aan mij blijven kleven. Je hebt succes, en dus moet je constant beschikbaar zijn voor iedereen. Anders krijg je de gifbeker." De dag erna moest Schoenaerts naar Nevada vertrekken voor opnames van ‘The Mustang’. Die werden echter na drie dagen al stilgelegd door de vakbond. “We zaten vier dagen met onze duimen te draaien, in een afgedankte gevangenis in de woestijn. Zou de producent ­extra geld geven, of was dit het einde? Net op dat moment kreeg ik een telefoontje van David. Die reeks waarin ik de schoonzoon van De Niro zou spelen, waarvoor ik twee jaar in mijn agenda had vrijgehouden, werd geschrapt vanwege het seksuele schandaal rond Weinstein. Ik zag mijn hele wereld rond mij instorten, terwijl in België iedereen dacht: die ligt in Beverly Hills met enkele leuke dames in een jacuzzi.”

“Gelukkig vond de producent van ‘The mustang’ wél extra geld. Toen heb ik een knop omgedraaid. Hier en nu zijn. Alleen dit telt. Als ik me nu laat afleiden, verknal ik ook dát nog. Daarom doet de erkenning voor ‘The mustang’ dubbel deugd.”