Matthias De Roover is Mister Gay Belgium 2019 RL

02 juni 2019

00u55

Bron: Redactie 0 Showbizz De 25-jarige Matthias De Roover uit Lokeren is in het Antwerpse Elckerlyc Theater verkozen tot de nieuwe Mister Gay Belgium 2019. De auditor werd uit elf finalisten gekozen om Bart Hesters op te volgen, de winnaar van de vorige editie van de verkiezing.

Antwerps burgemeester Bart De Wever, die mee in de jury zetelde, mocht de winnaar zaterdagavond bekendmaken. Matthias De Roover mag ons land nu vertegenwoordigen bij Mister Gay Europa 2019 en Mister Gay World 2019.

Eerste ereheer werd kapper Thierry Toebat (40) uit Geluwe, gevolgd door bankbediende Niels Van Den Steen (24) uit Erpe-Mere. Bij de Mister Gay Belgium-verkiezing, die aan haar zevende editie toe was, wordt naar een ambassadeur van en voor de holebi-gemeenschap gezocht.

Matthias De Roover, finalist Mister Gay Belgium, geeft de aftrap bij HO II in het kader van de #footballforall campagne van de @ProLeagueBE en @Voetbal_VL 🌈 pic.twitter.com/E85hqyacPp KFC HO Kalken(@ HOKalken) link

Aanvaarding in sportwereld

Matthias De Roover wil zich als Mister Gay Belgium inzetten voor de aanvaarding van LGBT's in de sportwereld. "Mijn coming-out is bij mijn voetbalploeg goed verlopen, maar er zijn ontzettend veel jongeren die zich in hun sport niet durven outen uit schrik voor de reacties. Als ambassadeur wil ik daar met een positieve boodschap komaf mee maken." HDB/