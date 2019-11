Matthias Coppens had als kind een pijnlijk ongelukje op een familiefeest: “Ik trok mijn rits te snel dicht... Vreselijk” KD

23 november 2019

12u56

Bron: JOE 0 Showbizz In ‘De Familie Van Elsen’, het radioprogramma van Ann Van Elsen op JOE, waren de neven Matthias en Dieter Coppens te gast. De twee vertelden honderduit over hun leven, hun ambities en het vaderschap. Al was het toch vooral een opmerkelijk verhaal van Matthias dat met alle aandacht ging lopen. “De voorhuid van mijn piemel zat eens tussen de rits”, zegt hij.

“Wij waren met drie broers thuis en wat wij graag speelden, dat was ‘om het verste plassen’”, vertelt Matthias over de aanloop naar het pijnlijke voorval. “Ik was 8 jaar, denk ik, toen ik op een familiefeest om het verste ging plassen met mijn oudste broer. Ik was gewonnen en keek naar Maarten terwijl ik mijn rits omhoog trok. Maar ik trok te snel en mijn rits was echt over mijn piemeltje gegaan. De voorhuid zat tussen de rits. Iedereen kwam zich verzamelen rondom mij en dan hebben ze mij op een tafel gelegd. Iedereen zei: ‘Oh manneke, dat moet pijn doen.’ Dan hebben ze mijn broek afgeknipt tot ik alleen nog maar een vierkantje jeans aanhad. En dan zeiden ze: ‘Nu gaat het even pijn doen.’ Dat was vreselijk. Ik ben de rest van het familiefeest met mijn piemeltje in een potje Isobetadine moeten gaan zitten. Dat was zo pijnlijk.”

(lees verder onder de video)

Gelukkig kan de presentator er nu om lachen. Ook zijn neef Dieter ziet er de pret van in, tot groot jolijt van Ann. “Het was pijnlijk voor hem, maar wel heel leuk om mee te maken”, lacht hij. In de uitzending vertelden de neven ook nog dat ze graag een programma samen zouden maken waarbij ze opnieuw al liftend een reis afleggen die ze jaren geleden al eens ondernamen. Ook over het vaderschap werd even gepraat. “Ik denk dat ik soms tekortschiet als vader, maar ik probeer wel een goede papa te zijn. En om een goede vriend te zijn”, geeft Matthias mee. Dieter vertelt dan weer hoe het vaderschap hem veranderd heeft. Plots besefte hij waarom zijn ouders altijd zo bezorgd waren. “Ik heb na de geboorte van mijn dochter meteen naar mijn ouders gebeld om sorry te zeggen voor alles wat ik hen heb aangedaan”, lacht hij.