Matthew Perry en verloofde Molly Hurwitz uit elkaar

CelebritiesHet heeft niet mogen zijn voor Matthew Perry (51) en Molly Hurwitz (29). Zeven maanden nadat de ‘Friends’-acteur op z'n knie ging, heeft het koppel hun relatie beëindigd. “Soms werken dingen gewoon niet en dit is er een voorbeeld van”, liet Perry in een verklaring weten. “Ik wens Molly het beste.”

Perry en Hurwitz leerden elkaar in 2018 kennen en verloofden zich in november 2020. Destijds noemde Perry de literaire manager ‘de geweldigste vrouw op de hele wereld’. “Ik heb besloten om haar ten huwelijk te vragen, gelukkig zei ze ja”, vertelde Matthew na hun verloving. Maar amper zeven maanden later gaan de twee elk hun eigen weg. “Soms werken dingen gewoon niet en dit is er een voorbeeld van”, aldus Perry. “Ik wens Molly het beste.”

Volledig scherm ‘Friends’-acteur Matthew Perry vroeg zijn 29-jarige vriendin Molly Hurwitz in november ten huwelijk © Instagram

Er waren al tekenen aan de wand dat het niet helemaal goed zat tussen de twee. Hun bruiloft dreigde overschaduwd te worden door problemen. Zo hadden de advocaten van Matthew er op aangedrongen om Molly een huwelijkscontract te laten ondertekenen. Dit om zijn totale vermogen van zo’n 98 miljoen euro te beschermen. Het koppel had ook besloten om alcohol te bannen op het feest. “Het is absoluut geen goede zaak voor Matt om in de buurt van drank te zijn”, zeiden zijn vrienden, die benadrukten dat de acteur hard heeft gewerkt aan zijn nuchterheid. Matthew kampt al jaren met allerlei verslavingen, onder meer aan medicijnen, alcohol en drugs. Volgens een insider is Perry momenteel nuchter en hoeven de fans zich geen zorgen te maken.

Drank en drugs

Het nieuws van de splitsing van Perry en Hurwitz komt vlak na de première van de langverwachte ‘Friends’-reünie, waarbij Perry weer samenkwam met zijn voormalige medespelers van de populaire serie. In de reüniespecial zagen we de hoofdrolspelers - Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) - allemaal terug in de oude decors van de show. Ze speelden spelletjes, lazen samen scenario’s en verklapten geheimen vanop de set. Fans maakten zich na het zien van de reünie zorgen om de acteur. Perry zat er lusteloos bij en had moeite met spreken. Op sociale media wordt volop gespeculeerd dat hij weer hervallen is in de zware drank- en drugsverslaving die jarenlang zijn leven beheerste.

Die geruchten over drank en drugs werden meteen door vrienden de kop in gedrukt. “Matthew onderging een spoedoperatie aan zijn gebit op dezelfde dag dat de promo-interviews plaatsvonden”, aldus een bron dicht bij de acteur. “Hij had door de pijn moeite met praten. Het spreekt voor zich dat hij geen zin had om na zo’n behandeling voor de camera te staan, maar hij heeft dat toch maar gedaan.”

