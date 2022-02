Matthew McConaughey over de ‘McConaissance’: “Twee jaar lang kreeg ik geen enkele aanbieding”

CelebritiesRomkomacteur, Oscarwinnaar, bestsellerauteur. Matthew McConaughey (52) weet zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden. Die reis beschrijft hij in z’n memoires ‘Greenlight’, waarmee hij een groot deel van 2021 in de bestsellerlijst van The New York Times stond. Een gesprek over zijn Oscar, een gewelddadige opvoeding en het weigeren van 14,5 miljoen dollar. “Mijn moeder en broers vroegen zich af wat er mis met me was.”