Matteo Simoni werkt aan eigen fictiereeks én project met ‘Safety First’-collega’s MVO

21 augustus 2020

07u20

Bron: Nieuwsblad 1 Showbizz Na zijn film ‘Trio’ van vorig jaar, heeft Matteo Simoni (32) de schrijfkriebels weer te pakken. Hij werkt aan twee nieuwe scenario’s. Eén ervan wordt een fictiereeks over de Italiaanse gemeenschap in België.

“Veel kan ik er niet over kwijt. Maar mijn honger naar verhalen over Italiaanse migranten is nog niet gestild”, zegt de acteur, die zelf van Italiaanse afkomst is, in Het Nieuwsblad. Naast de serie werkt hij ook aan een nieuw fictieproject samen met Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke. Samen maakten zij al de film ‘Trio’: ze namen zelf het scenario, de productie én het acteerwerk op zich. “In september beginnen we te schrijven aan iets nieuws”, aldus Simoni. “De deadline die we onszelf opleggen is drie maanden later. Dan moet het verhaal af zijn.”

Binnenkort zien we trouwens weer veel meer van Matteo op het grote en het kleine scherm. Niet alleen komt zijn nieuwste film ‘The Racer’ volgende maand uit, de films ‘Zillion’ en ‘The Rookie’ zitten er ook nog aan te komen. En op Streamz, het nieuwe streamingplatform van VTM, zullen we hem binnenkort eindelijk kunnen zien als hoofdrol in ‘De Bende Van Jan De Lichte’.