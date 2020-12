Matteo Simoni verloor zijn oudere broer: “Na vier maanden in coma was hij epilepsievrij, maar hij werd niet meer wakker”

Matteo Simoni heeft twee oudere broers, Marco en Rafaël. Dat vertelt hij in ‘Touché’. Maar toen Rafaël 21 was, overleed hij aan epilepsie. “Hij had op zijn zestiende al eens aanvallen gekregen, maar op zijn 21ste kwam dat terug”, zegt Matteo. “Hij is naar de dokter gegaan om de juiste dosis medicatie te bepalen, maar toen bleek dat hij een uitzonderlijke vorm van epilepsie had.” Dat bleek ‘statische epilepsie’ te zijn, waarbij de aanvallen elkaar heel snel opvolgen of zelfs niet meer stoppen.

Elektriciteit

Toen Matteo terugkwam van een weekje kamp in Durbuy, vernam hij dat z'n broer in het ziekenhuis was beland. “Ze hebben hem moeten vastbinden, omdat hij zichzelf niet meer onder controle had, vertelde mijn moeder mij toen”, zegt Matteo. Rafaël werd in een kunstmatige coma gebracht, maar telkens wanneer de dokters probeerden om de dosis slaapmiddelen af te bouwen, zagen ze opnieuw ‘elektriciteit’ in de hersenen. Rafaël bleef aanvallen krijgen. “Na vier maanden kunstmatige coma was mijn broer epilepsievrij, maar werd hij niet meer wakker. Hij heeft nog zes maanden in een coma gelegen en is toen gestorven in het bijzijn van mijn vader, mijn broer en ik”, vertelt de acteur in ‘Touché’.

Quote Als je je dan aan een ding vasthoudt om te overleven, zijn dat je andere kinderen, maar dat kon mijn mama bij mij niet Matteo Simoni

“Na zijn dood ging ik ook echt de grenzen van het leven aftasten”, geeft Matteo toe. “Voor mijn moeder moet dat de gruwel geweest zijn: een zoon verliezen... Als je je dan aan een ding vasthoudt om te overleven, zijn dat je andere kinderen, maar dat kon mijn mama bij mij niet. Ik zei ‘fuck you’ of was vaak weg. Dat moet voor haar heel heftig geweest zijn, en ik heb me daar dan ook al vaak voor verontschuldigd.”

Tattoo en ring

“Samen met mijn andere broer Marco heb ik een tattoo met zijn naam”, verklapt Matteo nog. “Marco heeft Rafaëls naam op de computer gezet en daar iets grafisch mee gedaan. Zijn naam staat in een soort spiegelschrift waardoor je het als buitenstaander niet direct kan lezen.”

En er is ook een bijzondere ring. “Ik snuffelde vaak in Rafaëls kamer rond toen hij in coma lag. Ik deed zijn schuiven open, neusde in zijn agenda,... Toen heb ik die ring gevonden en tenzij het echt niet mag voor een rol die ik speel, draag ik die ring altijd.” En die ring zorgt ervoor dat de herinnering aan Rafaël levend blijft: “Als ik iets moet doen dat mij onzeker maakt, dan kus ik de ring en doe ik wat ik moet doen voor hem. Dat geeft me energie.”

