Matteo Simoni verloor zijn broer aan epilepsie: “Hij had constant aanvallen” DBJ

23 februari 2019

12u26

Bron: Joe 0 Showbizz Vandaag waren acteurs Ruth Beeckmans en Matteo Simoni te gast in ‘Het heilig huis van Hanssen’, het radioprogramma van Evi Hanssen op Joe. Simoni vertelde er openhartig over zijn broer Rafael, die overleed aan de gevolgen van epilepsie.

Matteo Simoni verloor zijn broer Rafael op 21 jarige leeftijd aan epilepsie. “Als ik er iets over lees, probeer ik mezelf af te schermen. Epilepsie is zo’n onvoorspelbare ziekte. Het kan ieder moment van de dag gebeuren: tijdens het auto rijden, skiën,... Het is altijd gevaarlijk. Hoe ik het onthouden heb, is dat er eigenlijk een soort elektrische storing komt in de hersenen. Maar een aanval gaat voorbij, soms duurt het zelfs maar 20 seconden. Mijn broer had een heel zeldzame vorm, die maar één iemand op een miljoen heeft. Hij had eigenlijk constant aanvallen”, vertelde Matteo openhartig aan Evi.

Ook Ruth Beeckmans was te gast bij Evi, zei vertelde over hoe moeilijk het soms is om werk en gezin de combineren. Dina Tersago heeft het daar ook soms moeilijk mee een plaatste een foto op Instagram waarop ze huilend te zien is en toegeeft dat het af en toe te veel is.“Ik herken zeker het gevoel wanneer het heel druk is en dat uw mama-gevoel zoveel groter is dan uw werkende vrouw-gevoel. Maar je moet ook je verplichtingen nakomen. Ik heb wel het gevoel dat ik probeer om een goed evenwicht te zoeken maar soms is dat heel moeilijk”, vertelt Ruth.

Gelukkig kan ze rekenen op de steun van Matteo Simoni: “Ruth is een super sterke vrouw. Af en toe is ze ook eens stil en dan pak ik haar goed vast zodat we op elkaars schouder kunnen uithuilen, maar ik huil dan om mijn katten, dat zijn mijn twee kinderen”, lacht Matteo. Na het gesprek over het moederschap laat Evi nog een boodschap horen van Ruth’s zesjarige dochter Charlie-Sue, waardoor ze duidelijk geëmotioneerd is. Matteo vraagt of Evi ook een boodschap van zijn katten heeft, maar daar moet Evi hem teleurstellen.