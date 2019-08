Matteo Simoni’s vriendin Loredana showt buikje tijdens première tweede seizoen ‘Callboys’ IDR

21 augustus 2019

20u54 10 Showbizz Enkele gelukkigen mochten vanavond in avant-première naar de eerste afleveringen van het tweede seizoen van ‘Callboys’ gaan kijken in Kinepolis. Opvallendste aanwezige? Loredana, de vriendin van Matteo Simoni, die voor het eerst met een zwangere buik op de rode loper poseerde.

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar vanaf donderdag 5 september schotelt Vier de kijker het tweede seizoen van ‘Callboys’ voor. Een aantal gelukkigen vandaag wel al naar de Antwerpse Kinepolisvestiging om in het gezelschap van heel wat BV’s en gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) naar de eerste drie afleveringen te kijken. Al was het vooral Loredana, de vriendin van acteur Matteo Simoni, die zich van de nodige aandacht wist te verzekeren. Het koppel kondigde op 30 juni aan dat Loredana zwanger was van hun eerste spruit en er verschenen ook al enkele foto’s op sociale media, maar de twee poseerden - sinds het nieuws van de zwangerschap - nog niet samen op de rode loper. Tot nu, want voor deze première wilden ze wel een uitzondering maken. “In feite is het een mooie foto van jullie drietjes”, grapte Matteos collega Rik Verheye. “Maar het brengt me ook op ideeën. Misschien moet ik vanaf nu ook mijn buik vasthouden als ik op de foto ga.”