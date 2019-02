Matteo Simoni: “Op een dag vraag ik Loredana zeker ten huwelijk” CD

27 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Matteo Simoni (31) omschrijft ‘Trio’, de nieuwe film van en met zijn collega’s Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke, als een verhaal over “spartelende personen op zoek naar liefde”. Zelf heeft de acteur rust gevonden in zijn relatie met Loredana. “Zij maakt van mij de gelukkigste mens ter wereld.”

Het is wachten tot het najaar voor Matteo Simoni weer op het tv-scherm te zien is, in een nieuw seizoen van ‘Callboys’. De komende weken is hij wel te bewonderen op het witte doek. In ‘Trio’ kruipt hij in de huid van Gert, een oude puber die gulzig leeft en hard op zoek is naar geluk. Te hard, want wat hij niet beseft, is dat hij dat geluk juist zal vinden in rust, en berusting. Matteo beseft dat wél. “Er is een tijd geweest dat ik ook heel erg zoekende was. Maar sinds mijn dertigste heb ik het gevoel dat alles in zijn plooi valt. Ook op het vlak van de liefde, met Loredana. Zij geeft structuur aan mijn leven. Ik geniet ook meer van mijn werk, omdat ik beter dan ooit weet wat ik wel en niet wil.”

Wat wil jij dan níet?

“Als mezelf op tv komen. Daarom gebeurt dat ook zo zelden. Ik vind dat je als acteur een zweem van mysterie moet behouden. Hoe ik echt stap, lach, ween: dat moeten mensen niet weten, anders raken ze je ook sneller beu. En ik wil graag acteren tot mijn tachtigste.”

Voor de verborgen camera’s van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ kon je natuurlijk geen rol spelen. De échte Matteo werd beetgenomen.

“Ja, maar daar wist ik uiteraard niets van. In het begin vond ik het niet oké, maar toen ik nadien de opnames zag, kon ik er wel mee lachen. De boodschap is wel heel duidelijk overgekomen: ik moet vaker mijn telefoon opnemen als mijn ouders bellen. Dat doe ik ondertussen ook, hoor. Al laat ik andere telefoontjes nog steeds gewoon rinkelen (lacht).”

Jij bent dus ook niet iemand die voortdurend zit te Whatsappen?

“Ik voel niet de behoefte om altijd bereikbaar te zijn, nee. Anders ben ik heel de dag bezig met lezen en beantwoorden. Ik lees gemiddeld één keer per maand mijn berichten, terwijl ik op het toilet zit (lacht). Vaak zijn het studenten die me iets sturen, bijvoorbeeld om hun feestje op te vrolijken.”

Vooral studentes wellicht, die in jou een Vlaams sekssymbool zien.

“Ik ben totaal niet bezig met dat imago. Als acteur wil ik vooral verhalen vertellen en mensen ontroeren. Zoals met ‘Trio’. Ik heb overigens al vaker niét een sekssymbool vertolkt dan wél. Denk maar aan ‘Patser’, ‘Marina’, ‘Terug Naar Morgen’, ‘Amateurs’... Enkel in deze film en in ‘Callboys’ zie je die kant van mij. Maar nu kan het nog, hé. Op mijn vijftigste moet ik niet meer uit de kleren gaan (lacht).”

Je vriendin kan dus op beide oren slapen.

“Loredana maakt van mij de gelukkigste mens ter wereld. Zij is niet jaloers, eigenlijk ben ik sneller jaloers. Het blijft gezond hoor (lacht), het betekent alleen maar dat ik van haar hou, hè.”

Geen druk

Loredana heeft het als mode-ontwerpster al net zo druk als jij.

“Ja, we moeten onze agenda’s echt bewust op elkaar afstemmen, want we zitten allebei regelmatig in het buitenland. Maar er is veel respect, geduld en mildheid tussen ons.”

Dan dringt zich ook de obligate vraag op: hebben jullie nog geen trouw- of babyplannen?

“Ik heb haar nog niet ten huwelijk gevraagd, maar op een dag zal dat zeker gebeuren. En wat kinderen betreft: die willen we allebei graag, maar nu nog niet. We zijn nog te veel bezig met onze professionele dromen na te streven.”

Voel je op je 31ste dan geen druk van pakweg je ouders om een gezin te stichten?

“Nee, dat niet. Niemand moet ons trouwens druk opleggen, we varen onze eigen koers. Ik ken iemand die op zijn 23ste papa is geworden, en een ander die er pas op zijn veertigste aan begon. Het is vooral wat je als koppel wilt.”

Mediteren op zee

Het geeft je wel de ruimte om je extra op je werk te smijten, zoals nu met ‘Trio’. Dat is een bijzonder project van jou, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke.

“Klopt, de film is een bewerking van ons theaterstuk Hechten, een tekst van Stefaan Van Brabant. We hebben het scenario geschreven, de film geproduceerd met ons productiehuis Brutteo en de drie hoofdrollen vertolkt. Met een heel beperkt budget.”

Heeft je broer Marco dan gratis de affiche en het promomateriaal ontworpen?

“Ik ben van plan om hem te trakteren op een weekendje met ons tweetjes: dat is altijd plezant. Als puber kon Marco zich weleens ergeren aan mij. Ik hield er dan ook van om hem soms te pesten. Maar door de jaren heen zijn we naar elkaar toe gegroeid. Vandaag zien we elkaar veel, ook omdat we allebei in Antwerpen wonen. Marco is trouwens een krak in zijn vak. Als ons productiehuis ooit groter wordt, nemen we hem vast in dienst.”

Beschouw je Ruth en Bruno intussen ook zo’n beetje als familie?

“Zij zijn een zus en broer die ik op latere leeftijd heb ontdekt. Twee onwaarschijnlijk getalenteerde mensen van wie ik veel kan leren. Maar ook twee lieve, warme en empathische personen die ik altijd dicht bij mij wil houden.”

Dan wil je in de toekomst vast nog meer samenwerken met Bruno en Ruth.

“Klopt, daarvoor heb ik al periodes geblokkeerd in mijn agenda. 2019 belooft immers razend druk te worden. Naast het afwerken van ‘Callboys 2' is er ook de film over de Zillion waarin ik Dennis Black Magic speel. En ik speel ook nog in een Belgisch-Finse tv-productie.”

Je eerste Engelstalige rol. Hoop je daarmee op een grote doorbraak?

“Ik ben daar veel nuchterder in dan pakweg drie jaar geleden. Ik ben oprecht blij met de projecten die ik hier in België mag doen, en soms zelfs mee mag opstarten. De honger naar het buitenland is er zeker, maar ik ga er niet op zitten wachten.”

Zou je dan een verhuis naar het buitenland overwegen?

“Voor een paar maanden wel, maar niet definitief. Daarvoor ben ik te graag bij mijn familie en vrienden in België. Ik heb ook al veel van de wereld gezien, doordat ik in mijn vrije tijd graag ga surfen.”

De perfecte hobby om je hoofd leeg te maken.

“Tijd doorbrengen op zee is mijn manier van mediteren. Ik word er heel rustig van als ik op een plank in het water lig en in de verte tussen de golven dolfijnen zie. Dan besef ik: ambitie is maar bijzaak. Ik bén wel ambitieus, maar in gezonde mate.”

Weg spiermassa

Dit jaar starten ook de opnamen van een nieuwe internationale productie.

“Voor die rol moet ik vier kilo afvallen. De spieren die ik gekweekt heb voor ‘Callboys’ zullen dus verdwijnen. Niet erg, ik hoef niet gespierd te zijn.”

Je surft duidelijk op een goede golf.

“Ik mag niet klagen. Vorig jaar heb ik door omstandigheden minder gedaan, maar nu wil ik er weer keihard in vliegen. En dan maar hopen dat elk project aanslaat, want dat is steeds met een bang hartje afwachten. Mocht ‘Trio’ een flop worden, dan zou ik dat doodjammer vinden. Maar het gaat ons niet tegenhouden om nog iets te maken.”

Dankzij ‘Safety First’ hebben jullie alvast een stevige fanbasis.

“Hopelijk komen die mensen allemaal naar de bioscoop. Ze gaan niet de humor van ‘Safety First’ herkennen, maar wel iets dat ze nog nooit hebben gezien. Hopelijk worden ze getriggerd door de menselijkheid van het verhaal: spartelende personen op zoek naar liefde.”