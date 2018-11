Matteo Simoni gaat niet in op smeekbeden van Erik Van Looy voor ‘De Slimste Mens’: “Hij zou me beter eens een filmrol aanbieden!” Wim Nijsten

06 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Binnenkort schittert Matteo Simoni (31) in de nieuwe VTM-reeks ‘De Bende Van Jan De Lichte’. Het liefst van al heeft hij zoveel mogelijk afwisseling, vertelt hij in Dag Allemaal. Maar een deelname aan ‘De Slimste Mens’ ziet hij niet zitten. “ I k hoef niet elke dag op het scherm te zien zijn. Dat soort dingen doe ik liever niet.”

Op het recente Film Fest Gent werd ‘De Bende Van Jan De Lichte’, een historische fictiereeks rond het gelijknamige titelpersonage, aan het grote publiek voorgesteld. Wanneer de reeks op VTM zal worden uitgezonden, staat nog niet vast. Wel zeker is dat de reeks bol staat van de actie in spanning. Zo zien we Matteo als Jan De Lichte in aflevering één achter een paard meegesleurd worden. “Intense scènes”, blikt Matteo terug. “Ik heb een week lang elke dag m’n haar moeten wassen omdat het vol zand zat.”

Doe jij al je stunts zelf?

