Matteo Simoni en Regi worden stripfiguren in nieuwe ‘De Kiekeboes’ Redactie

29 januari 2019

06u00 0 Showbizz Op 6 februari komt ‘Niet Van Gisteren’ uit, het nieuwe album van De Kiekeboes. Een specialleke, want het verhaal speelt zich integraal af in Limburg. En tekenaar Merho voert een resem Limburgse BV’s op.

‘Om van het gezeur van een vriend die al lang aan mijn mouw trekt af te zijn’, licht Merho lachend toe waarom hij zijn Kiekeboes naar Limburg stuurt. ‘Al dook er een probleem op. Ik ben niet zo vertrouwd met de provincie.’

Dus mocht je op verkenning.

(knikt) Mijn vrouw Ria en ik zijn enkele dagen op stap geweest, ja. Met de kaart van Limburg in de hand heb ik de route geschetst die de Kiekeboes zouden afleggen.

En, waar trekken Marcel en co. allemaal naartoe?

Van de stroopfabriek in Borgloon over Ambiorix in Tongeren tot de C-mine in Genk. Zelfs de met bordelen bezaaide Chaussée d’Amour in Sint-Truiden hebben we bezocht. Ria zat aan het stuur terwijl ik discreet foto’s nam. Ik denk dat ik de enige man ben die de Chaussée ­d’Amour heeft bezocht met zijn vrouw. (lacht)

Leuk detail: er duiken enkele Limburgse BV’s op in de strip.

Klopt. Matteo Simoni voer ik op als patser, Regi is de luidruchtige bestuurder van een pick-up, Patje Krimson duikt op als Racing Genk-supporter en Frieda Van Wijck is museumcurator.

Kreeg je hen vlot op papier?

Bij het striptekenen moet je proberen de karakteristieke trekken van iemand te vatten. Een zware bril, zoals Pat er één draagt, kan helpen. Of een bles en een spleetje tussen de tanden zoals bij Regi. Vrouwen tekenen vind ik nog altijd moeilijk. Misschien omdat ik meer schroom heb om bepaalde gelaatstrekken te vergroten.

Vraag je de BV’s in kwestie vooraf hun toestemming?

Nee, nooit. Meestal zijn ze wel gecharmeerd. (lacht)