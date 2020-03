Matteo Simoni en Loredana hebben een nieuw optrekje gekocht MVO

06 maart 2020

16u30 0 Showbizz Het gaat Matteo Simoni (32) en zijn vriendin Loredana Falone (31) helemaal voor de wind. Niet alleen mochten ze zopas hun dochtertje Giulia verwelkomen, maar ze hebben ook een nieuw huis gekocht.

Dat nieuws deelde Loredana vandaag via Instagram. Daar toonde ze onder andere trots hun nieuwe huissleutels, maar ook een glimp van hun nieuwe woning. Die ziet er alvast mooi en modern uit. Nochtans moet er nog wel wat in gebeuren, zo laat Loredana weten. “Dit is de huidige situatie”, schrijft ze bij een kiekje waarop te zien is dat er nog dozen uitgepakt moeten worden.

Hun oude huis zal ze toch een beetje missen, zo blijkt. “Dag oud huis, ik heb hier heel graag gewoond de afgelopen drie jaar”, klinkt het. Aan haar nieuwe sleutelhanger is te zien dat hun nieuwe optrekje zich in Antwerpen bevindt.

Meer over Loredana Falone