Matteo Marivoet (10) is een internationaal topmodel: “In China denken ze dat ik een god ben”

Belgische wint in Franse tv-quiz 220.000 euro, sommigen betichten haar van vals spel

18 januari Onze landgenote Alessandra scheert hoge toppen in de muziekquiz ‘N’oubliez pas les paroles’ op France 2. In het tv-programma moet de kandidaat al zingend liedjesteksten aanvullen. De jonge vrouw (21) wist al dertien afleveringen te winnen en heeft daarmee al meer dan 220.000 euro binnengerijfd, goed voor een record. Tot ergernis van enkele internetgebruikers. Zij menen dat er vals spel mee gemoeid is.