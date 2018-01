Matt Damon tapt Belgisch bier TC

30 januari 2018

Samen met de Leuvense biergigant AB-InBev wil de Hollywoodster de Derde Wereld aan drinkbaar water helpen.

Matt figureert in de commercial van Stella Artois die tijdens de pauze van de Super Bowl zal worden uitgezonden. Niet zomaar een reclamefilmpje, wel eentje om water.org te promoten. Dat is een organisatie, mee opgericht door Matt, die geld verzamelt om drinkbaar water toegankelijker te maken in de Derde Wereld. De Belgische brouwerij AB-InBev wil die organisatie nu steunen. En tegelijk de naamsbekendheid van haar populaire bier wat groter maken in Amerika, natuurlijk. Want de Super Bowl is naast de finale van het kampioenschap American Football ook het meest bekeken televisie-event ter wereld. Toch lijkt Matt ook echt een grote fan van Stella te zijn. Hij gaf die naam immers ook aan één van zijn dochters.