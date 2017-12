Matt Damon moet afscheid nemen van zijn vader DBJ

Bron: ANP 2 KD Matt Damon met zijn vader Kent Showbizz Kent Damon, de vader van Hollywoodacteur Matt Damon, is op 74-jarige leeftijd overleden. The Hollywood Reporter meldt dat het sterfgeval reden was voor Matt Damon om niet naar de Amerikaanse première te komen van zijn film 'Downsizing'. De film waarin hij de hoofdrol speelt, kwam dit weekend uit in de Amerikaanse bioscopen.

Kent Damon leed sinds 2010 aan een zeldzame vorm van bloedziekte die zijn beenmerg aantastte. De afgelopen maanden verslechterde zijn situatie. Hij overleed op 14 december, kort nadat zijn beroemde zoon nog in een interview had opgeroepen voor hem te bidden.

Opnieuw slecht nieuws

Matt Damon moet nog meer slecht nieuws verwerken. Ruim 25.000 mensen hebben deze week een petitie ondertekend waarmee de initiatiefnemers hem uit de film 'Ocean 8' willen schrappen. Matt zou een klein rolletje spelen in de film waarin deze keer juist vrouwen de hoofdrollen spelen. In zo'n vrouwvriendelijke film zou Damon niet thuishoren na zijn uitspraken over de #metoo-affaire. Hij zei onder meer best met mensen te willen werken die nu beschuldigd worden van ongepast seksueel gedrag. De acteur zei dat van geval tot geval te bekijken.