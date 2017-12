Matt Damon cancelt interviews om bij zieke vader te zijn "Hij wil bij hem zijn tijdens zijn laatste momenten." EVDB

Bron: Bild 0 Jordan Strauss/Invision/AP Showbizz De vader van acteur Matt Damon strijdt al zeven jaar tegen kanker. Volgens de dokters ziet het er niet goed uit. Gisteren kende de situatie een enorm dieptepunt. Matt heeft daarom al zijn interviews omtrent zijn nieuwe film ' Downsizing ' in Los Angeles afgezegd.

Een woordvoerster van filmstudio Paramount vertelde aan het Duitse blad Bild het volgende: "We hebben slecht nieuws gekregen van Matt Damon. Zijn vader is heel ziek. Matt was voor enkele afspraken naar Los Angeles overgevlogen, maar heeft rechtsomkeer gemaakt naar Boston toen hij te horen kreeg dat de situatie van zijn vader er enorm op achteruitgaat. Hij wil bij hem zijn tijdens zijn laatste momenten."

Matts vader lijdt aan Multipel Myeloom, een ziekte waarbij plasmacellen zich ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen in het beenmerg. Tijdens een interview in 2011 vertelde Matt het volgende over zijn vaders ziekte: "We hebben over de laatste jaren enkele vrienden verloren aan kanker. Ik had echter nooit gedacht dat mijn vader er slachtoffer van zou worden. Hij loopt marathons, hij is een atleet, het is niet eerlijk!"

Kent Damon wordt op dit moment behandeld in Boston, maar het werd al vroeg duidelijk dat de kans op een goede afloop onbestaande is.