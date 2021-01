Mathijs F Scheepers uit ‘Black-Out’ blikt terug op 5 intense jaren vaderschap: “We moesten met ons zoontje drie à vier keer per week naar het ziekenhuis”

Acteur Mathijs Scheepers brengt nieuwe voorstel­ling… via WhatsApp

4 mei Theatercollectief SKaGeN en cultuurhuis De Studio slaan de handen in elkaar voor de allereerste voorstelling op het sociale medium WhatsApp. Volg voyeuristisch mee hoe twee personages elkaar ontmoeten via sociale media in een project van acteur Mathijs Scheepers. “Een innovatieve manier om in bizarre tijden toneel te maken.”