Mathieu Terryn van Bazart is getrouwd met zijn Marie

ShowbizzMathieu Terryn (27) is in het huwelijksbootje gestapt met zijn verloofde Marie Wynants (27). De zanger van Bazart vroeg zijn vriendin in januari 2020 ten huwelijk en vandaag was hun grote dag eindelijk aangebroken. Zo deelde Marie enkele foto’s van hun trouwdag op Instagram en ook acteur Kevin Janssens was getuige van dit bijzondere moment.

Acteur Kevin Janssens (41) was inderdaad aanwezig op het burgerlijk huwelijk van Mathieu en Marie. Op zijn Instagram Stories deelde hij een aantal foto’s van het pasgetrouwde koppel. Op een eerste foto is te zien hoe de zanger van Bazart het befaamde ‘rock on’-gebaar maakt met zijn rechterhand. “Het is je trouwdag, geen rockconcert”, schrijft Janssens nog bij foto. Op de tweede foto is dan weer te zien hoe het gelukkige koppel het stadhuis verlaat.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Instagram: Kevin Janssens

En ook Marie zelf deelde al enkele foto’s op haar Instagram Stories. Zo kregen haar volgers een kleine glimp van de ‘voorbereidingen’. Op een van de foto’s is te zien hoe Marie haar make-up en haar trouwkapsel laat doen door de visagiste Ines Borgonjon. Op een ander kiekje laat ze een onderlegger zien waar een oude foto van haar en Mathieu op gedrukt is. “Tijd om in het huwelijksbootje te stappen”, klinkt het verder nog.

Beste vrienden

Mathieu en Marie leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen. Zo liepen ze elkaar voor een eerste keer tegen het lijf op skireis, toen ze een jaar of negen waren. Dat vertelde Mathieu een tijdje geleden in De Morgen. “We werden beste vrienden en dat is altijd zo gebleven.” Het is pas toen de relatie met zijn ex-vriendin Justine op de klippen liep dat de twee elkaar ook op romantisch vlak gevonden hebben. “Toen zat ik echt diep. Marie kon dat niet aanzien en heeft me mee op reis genomen naar Griekenland, om mijn gedachten te verzetten. Daar is de vonk overgesprongen.”

Dat de twee plots verliefd waren geworden, kwam voor zowel Mathieu als voor Marie als een verrassing. “Het waren verwarrende tijden. Na vijftien jaar wordt dat meisje, tegen wie je alles zei en met wie je altijd onnozel deed, plots ook je lief.”

Volledig scherm © Instagram: Marie Wynants

LEES OOK: