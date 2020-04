Mathieu Terryn sleurt single Kevin Janssens door lockdown: “Ik ben acht maanden alleen, het ging echt slecht met me” SDE

26 april 2020

12u47

Bron: NINA 1 Showbizz Dit weekend geven beste vrienden Kevin Janssens (40) en Mathieu Terryn (26) een Dit weekend geven beste vrienden Kevin Janssens (40) en Mathieu Terryn (26) een uitgebreid interview in NINA . Ze praten er over hun intense vriendschap, over leven in lockdown en over de liefde - of het gebrek daaraan.

Dat de acteur en de frontman van Bazart beste vrienden zijn, is geen geheim meer. “Ik ken meerdere ‘BV’s’, en dat is tof, maar daar zitten niet veel echte vrienden bij”, vertelt Mathieu Terryn in NINA. “Een vriendschap als deze vind je niet achter elke hoek." En dat betekent dus ook dat de twee elkaar door dik en dun steunen. Acht maanden geleden brak Kevin Janssens met actrice Ella-June Henrard, en dat viel hem moeilijk, geeft hij toe. “Ik heb klotemaanden achter de rug. Maanden waarin het echt wel slecht met me ging. Maar de laatste tijd voel ik me wel weer ça va", klinkt het. Met dank aan Mathieu, zo blijkt. “Ik kan gaan wandelen, gaan lopen, en ik heb vrienden zoals Mathieu. Die trekken me erdoor. Zonder hen zou ik het zwaarder vinden.”

“Ik kan me ook heel goed klote voelen in m'n ééntje", geeft Kevin toe. “Ik kan me nogal goed wentelen in mijn ‘alleen-zijn’. Als Mathieu zegt: ‘Kom even buiten, dan ben je niet alleen’, denk ik soms: laat me maar. Want als het niet goed gaat met me, kan ik dat niet wegsteken. En ik wil mijn negatieve energie niet loslaten op anderen.”

Het gaat er positiever aan toe bij Mathieu, die samenwoont met z'n verloofde Marie. Voorlopig gooit corona nog niet al te veel roet in het eten wat betreft hun huwelijksplannen: “Ik zou in mei normaal een trouwlocatie gaan bezoeken, en dat kan nu niet doorgaan. Maar ons huwelijk is gelukkig pas voor 2021 gepland.” En in uw kot blijven, da’s duidelijk niet al te erg. “Veel prille koppels die nu halsoverkop samenwonen door corona, hebben het misschien moeilijker omdat ze elkaar nog niet kennen. Voor Marie en mij is het piece of cake. We zijn doodgelukkig.”

