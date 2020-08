Mathieu Terryn over ‘persoonlijke hel op aarde’: “Een aantal maanden veel gefeest en gedronken, maar echt gelukkig werd ik daar niet van” SDE

14 augustus 2020

09u16

Bron: HUMO 0 Showbizz Een liefdesbreuk, het is nooit prettig. Voor Bazart-frontman Mathieu Terryn (26) was het zelfs z'n ‘persoonlijke hel op aarde', vertelt hij in een interview met HUMO.

Zo'n twee jaar geleden brak Mathieu Terryn (Bazart) met Justine Bourgeus (Tsar B). Dat leidde tot een “persoonlijke hel op aarde", zegt hij in HUMO. “Ineens wist ik echt niet meer hoe de vork in de steel zat, zowel op persoonlijk vlak als met Bazart. Ik heb toen een aantal maanden veel gefeest en gedronken, vooral omdat ik mensen om me heen wilde, maar echt gelukkig werd ik daar niet van. ‘t Was door veel te praten, met vrienden en met mensen die ervoor gestudeerd hebben, dat ik uiteindelijk uit dat dal ben geklommen. Al hielp het uiteraard ook ontzettend dat ik op het juiste moment een nieuwe relatie ben begonnen, met mijn beste vriendin Marie. En inmiddels ben ik gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Ik voel me goed in m’n vel, ik doe iedere dag wat ik graag doe, en ik ben nog altijd tot over mijn oren verliefd.”

Mathieu en Marie zijn trouwens verloofd. Volgende zomer stappen ze in het huwelijksbootje, bevestigt de zanger.

Lees het volledige interview met Mathieu in HUMO.