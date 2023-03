Mathieu Terryn openhartig over kinderwens: “Als het kan, willen we graag twee kinderen”

Celebrities ‘Ontrouwe’ Adam Levine brengt hulde aan gezin tijdens concert: “Ze zijn alles wat belangrijk is voor mij”

Op zijn concert met Maroon 5 in Las Vegas neemt Adam Levine (44) plots de tijd om zijn vrouw en kinderen te bedanken. Nog niet zo lang geleden werd hij namelijk openlijk beschuldigd van overspel. Al heeft dat duidelijk geen roet in het eten gegooid bij het koppel, want zijn vrouw Behati Prinsloo blijft hem na al die tijd nog steeds trouw. De twee hebben samen drie kinderen, waar Levine zich nu volop op wil focussen. “Vroeger deed ik dit voor mezelf, nu doe ik dit voor hen. Ik hou van jullie”, aldus de zanger. Na zijn hulde brengt hij zijn populaire hit ‘She Will Be Loved’.