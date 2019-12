Mathias Vergels wil het anders aanpakken in 2020: “Ik wens een beter evenwicht tussen gezin en passies” Redactie

31 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Voor Mathias Vergels (27) heeft 2019 het ook al straffe 2018 nog overtroffen. En toch moet het in 2020 anders. “Deze zomer heeft Julie iets te vaak alleen thuisgezeten met onze Emile”, zegt de acteur - die met Lowie één van de meest geliefde personage speelt in ‘Thuis’ - in Dag Allemaal. Al zou daar, nu hij Olijfje heeft bedrogen, verandering in kunnen komen. Dat beseft Mathias zelf ook.

Geen zorgeloos eindejaar voor Lowie. De lieveling van ‘Thuis’ viel tijdens een feestje in Bar Madam voor de charmes van Frederieke (Eva Vanduren) en had stomende seks met haar. Een scheve schaats met verregaande gevolgen voor z’n relatie met Olivia (Moora Vander Veken). “Ik had deze misstap wel ­verwacht”, zegt Mathias in Dag Allemaal. “Toen Moora liet weten dat ze een jaar in Londen wilde studeren, moest haar personage tijdelijk verdwijnen. Zodra ik hoorde dat Lowie en Olivia een latrelatie begonnen, dacht ik: oei, da’s niet evident.”

Je hebt helaas gelijk gekregen.

De makers zagen een mooie kans om een bommetje te laten ontploffen. Lowie miste Olivia en vond affectie bij Frederieke, maar hij ging over de schreef en zal ’t dus moeten uitzweten. Ik vermoed dat de kijkers ­Lowie nu iets minder graag zullen zien. (lachje)

Vind je dat jammer?

Eigenlijk niet. Lowie is dan toch niet de perfecte schoonzoon. (lacht) Hij is ook maar een mens met sterktes en zwaktes en dat is wel spannend.

Hoe zou jij reageren als je vrouw naar het buitenland vertrekt?

Ik zou haar dat gunnen. Net zoals zij mij alles gunt. En ik zou haar sowieso élk weekend opzoeken. Lowie en Olivia, dat is natuurlijk fictie. Ik ben getrouwd met de vrouw van m’n leven en we hebben een kind samen. Ik zal er alles aan doen om ons geluk te beschermen.

(lees verder onder de foto)

Jouw relatie zou een lange ­afwezigheid wél overleven?

Daar ben ik zeker van. Want mijn vrouw aanvaardt mijn drukke leven als artiest en ­acteur nu al. En ze weet ook dat ik haar daar enorm dankbaar voor ben. De voorbije zomer was ik amper thuis. Overdag stond ik op de set van ‘Thuis’ en ’s avonds was ik weg voor een repetitie of optreden. En toch klaagde Julie nooit. Ze deed ook moeite om naar mijn optredens te komen. Het is zalig dat zij me steunt in alles wat ik doe. Ze mort nooit, maar ik besef zelf ook wel dat ik soms te weinig thuis ben.

Misschien kan je dat nu tijdens de feestdagen goedmaken?

Dat probeer ik. Vroeger was dit voor mij geen feestperiode. Eindejaar stond in het teken van de familiezaak. Logisch, mijn vader was bakker en tijdens de feestdagen werkten mijn ouders drie dagen aan één stuk in de bakkerij. Ik heb Kerstmis dus nooit gevierd. Tot ik Julie leerde kennen. Zij komt uit een warm nest, en heeft mij geleerd om deze periode wél te omarmen.

Wat wens je jezelf toe in 2020?

Dat ik een beter evenwicht vind tussen mijn gezin en mijn passies: acteren en muziek. Ik besef dat ik Julie en Emile het voorbije jaar iets te weinig heb gezien. Zeker tijdens de zomer toen ik met mijn muziekband door Vlaanderen toerde. Iedereen met een job, passie en een gezin weet dat het voortdurend balanceren is. Als ik me op mijn muziek focus, gaat dat vaak ten koste van mijn gezin. Achteraf gezien hadden er wel iets meer intense familie­momenten in 2019 mogen zijn.

Hoe blik je voor de rest terug op 2019?

Vooral met verbazing. Precies een jaar geleden had ik een fantastisch 2018 achter de rug met mijn rol in ‘Thuis’, m’n eerste muziekoptredens, een nieuwe filmrol én de geboorte van onze zoon Emile. Ik had toen het gevoel dat ik zo’n prachtjaar niet meer kon overtreffen. Maar ook 2019 ging in stijgende lijn met mijn zomertournee en een Zomerhit-trofee. En ik kreeg groen licht om een volledig album te maken. Ik kan dus alleen maar super­gelukkig terugblikken.

Wat moet jouw hoogtepunt in 2020 worden?

De lancering van mijn debuutalbum ‘Waar is Mathi’ op 17 januari. Ik kan me geen betere start van het nieuwe jaar voorstellen.