Exclusief voor abonnees Mathias Vergels viert zijn eerste Vaderdag als alleenstaande papa: “Vroeger had ik soms geen zin om pampers te verversen, nu heb ik geen keuze”

Christophe D’Huysser

10 juni 2020

06u00

Bron: Story 0

Op zondag 14 juni vieren we Vaderdag, en dat is bij onze BV’s niet anders. Zij getuigen deze week over hun rol als papa, of de band met hun eigen vader.

