Mathias Vergels verhuist van ‘Thuis’ naar de musical ‘Dat heet dan gelukkig zijn’

De musical is gebaseerd op het levensverhaal dat Mary Boduin (79) zelf neerschreef in haar boek ‘Dat heet dan gelukkig zijn’, dat nu uit is bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. De titel verwijst natuurlijk naar het gelijknamige nummer, waarmee Ann Christy ons land in 1975 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Boduin was erg goed bevriend met Ann en leverde haar naast dat liedje ook nog heel wat andere songs aan, zoals ‘Dag vreemde man.’ Boduin schreef ook de woorden voor de allereerste begintune van ‘Thuis’ en werkte samen met nog heel wat andere artiesten, zoals Louis en Gunther Neefs, Nicole & Hugo, Udo, Jo Vally en Liliane St-Pierre. Vandaar dat het boek de toepasselijke ondertitel kreeg: ‘Een leven vol muziek met Ann en anderen’. Naast tekstleverancier en twee jaar artistiek directeur van Mudra, de balletschool van Maurice Béjart in Brussel, was Boduin ook een getalenteerde actrice. Ze speelde zelfs aan de zijde van Louis de Funès, in een van zijn films mee.