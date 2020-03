Mathias Vergels en zijn vrouw Julie uit elkaar TK

15 maart 2020

21u26 61 Showbizz Acteur Mathias Vergels, bekend van zijn rol als Lowie in ‘Thuis’, en zijn vrouw Julie zijn uit elkaar. Dat meldt Julie op haar Instagramaccount. De twee waren bijna vijf jaar een koppel en hebben samen een zoontje, Emile.

Met pijn in het hart en een baksteen in de maag schrijf ik deze woorden”, aldus Julie bij een foto van het koppel. “Mathias en ik hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door Emile, waardoor een goede verstandhouding op dit moment primeert.” Op de Instagrampagina van Mathias is voorlopig niets te zien van hun breuk.

Julie en Mathias waren bijna vijf jaar lang een koppel. In juli 2017 stapten ze in het huwelijksbootje. Een jaar later, in de zomer van 2018, verwelkomden ze zoontje Emile.

Eind december gaf Mathias nog een interview met Dag Allemaal, waarin hij vertelde dat hij in 2020 gas wilde terugnemen. “Deze zomer heeft Julie iets te vaak alleen thuisgezeten met onze Emile”, klonk het toen. “Ik wil een beter evenwicht vinden tussen mijn gezin en mijn twee passies: acteren en muziek. Het is zalig dat Julie me steunt in alles wat ik doe. Ze mort nooit, maar ik besef zelf ook wel dat ik soms te weinig thuis ben. Ik besef dat ik Julie en Emile het voorbije jaar iets te weinig heb gezien. Zeker tijdens de zomer toen ik met mijn muziekband door Vlaanderen toerde. Iedereen met een job, passie en een gezin weet dat het voortdurend balanceren is. Als ik me op mijn muziek focus, gaat dat vaak ten koste van mijn gezin. Achteraf gezien hadden er wel iets meer intense familie­momenten in 2019 mogen zijn.”

In Story vertelde hij in januari nog dat hij en Julie elkaar al even kenden voor de vonk oversloeg. “Alsof het zo moest zijn. De eerste keer dat we gekust hebben, was in een café in haar dorp. Ik weet nog dat zij om twee uur thuis moest zijn, wat ik heel raar vond omdat ze net als ik al 23 was. Ik was nog maar een halfuur in dat café, maar langer was er niet nodig: ik was meteen betoverd.” Ze temperde hem na een moeilijke periode waarin hij wegvluchtte in drank en onder meer dronken achter het stuur kroop, vertelde hij. “Ze heeft mijn scherpe kantjes er wat afgehaald en mij een nieuwe wereld leren kennen vol familiewarmte. Als ik die eerder had gekend, was al die shit niet gebeurd.”

“Ze vraagt wel regelmatig: ’Schat, wanneer gaan we nog eens iets samen doen? We zijn nog maar één keer op reis geweest in al die jaren”, voegde hij eraan toe. “Op huwelijksreis dan nog. Gisteren vroeg ze: ‘Wanneer heb je nog eens een weekend vrij?’ Awel, pas in november. Ik ga eerlijk zijn: in het begin had ze daar veel last van. Ze voelde dat er veel aan het veranderen was en dat ik er niet altijd met mijn hoofd bij was, maar ze heeft altijd gezegd dat ze honderd procent achter mij staat.”