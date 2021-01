Mathias Vergels en Gio Kemper krijgen hulp van hun vriendin bij carrière

Acteur Mathias Vergels - ook bekend als Lowieke uit 'Thuis' -heeft zijn vriendin Lynn Van den Broeck (27) ingeschakeld voor zijn nieuwste videoclip. In 'Straatarm' brengen ze een intiem en aangrijpend scenario. "We vertellen het verhaal van een koppel dat samen op restaurant gaat. De man heeft een doosje met een ring op zak, maar naar het einde toe zal je merken dat het verhaal een totaal andere wending krijgt. Als je wil weten hoe het afloopt, moet je kijken, maar het is best aangrijpend en confronterend", zegt Mathias. Ook de styling nam Lynn - die Viv speelt in 'Thuis' - in handen. "Ik ben zelf heel slecht in styling, maar zij heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Plots was zij een personage dat ze gecreëerd had, maar ze voelde nog wel als mijn eigen vriendin. De chemie tussen ons is er, dat voel je ook in de clip."