Mathias Vergels bewondert hoe jongeren omgaan met corona: “Ik weet niet of ík dat zo zou kunnen”

Het eerste interview van Mathias Vergels en Lynn Van den Broeck: "Moest ik nog 20 jaar tegen mijn goesting voortdoen?"

29 september In ‘Thuis’ verwarmt de kijker zich aan de ontluikende romance tussen Lowie en Viv, maar in het echte leven was het vooral de ‘verboden liefde’ van acteurskoppel Mathias Vergels (26) en Lynn Van den Broeck (27) die heel wat tongen losmaakte. “Alles wordt zo zwart-wit voorgesteld”, stelt Mathias in hun eerste dubbelinterview orde op zaken. “Ik heb m’n vrouw en kind niet zomaar laten zitten.” De twee praten over het begin van hun relatie, de breuk met hun partners, de verstandhouding met Mathias’ ex Julie en hun schuldgevoel. “Op een bepaald moment ben ik gecrasht.”