Mathias Vergels annuleerde optredens wegens tinnitus: “Ik hoor nu heel slecht”

“Er doen veel verhalen de ronde en ik krijg hier heel veel vragen over. Ik ben fysiek helemaal in orde, maar het betreft mijn oren. Tijdens een repetitie is er iets gebeurd met mijn in-ears. Ik kreeg een luid geluid in mijn oren en hoor nu heel slecht. Dat maakt zingen heel moeilijk”, legt Vergels uit in een video op sociale media. “Ik heb ook een constante toon in mijn oren. We hebben beslist dat het dus beter is om niet te spelen deze zomer. Intussen blijven we wel schrijven aan een nieuw album.”