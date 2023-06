Mathias en Anoushka blikken terug op gedwongen exit uit ‘Blind gekocht’: “Niet de verwachte uitkomst, maar beste binnen de mogelijkheden”

tvZe blijven in hun oude huis wonen en gaan op zoek naar een opslagruimte in de buurt. Dat vertellen deelnemers Mathias en Anoushka in de laatste aflevering van ‘Blind gekocht’. De twee waren het meest besproken koppel uit het vijfde seizoen toen experten Kinga Kantorska en Bart Appeltans hen uit het programma zetten wegens te onrealistische eisen.

In de slotaflevering van ‘Blind gekocht’ komen de twee even aan bod. “We zijn in het verhaal gestapt, maar naarmate de tijd vorderde, merkten we dat we steeds verder verwijderd geraakte van het oorspronkelijke idee waarom we deelnamen”, vertelt Anoushka in een vlog. De twee vertellen nog steeds gelukkig te zijn in hun huidige woning en dat ze daar ook gaan blijven. Al zoeken ze wel nog naar een loods voor het gereedschap van tuinaannemer Mathias.

“Voor we op zoek gingen naar een nieuwe woning, hebben we de piste voor een aparte stockage al een bekeken die piste willen we nu heropenen”, vervolgt Anoushka. Ook Mathias laat zich even horen. Hij maakt de algemene balans op. “Dit is niet de verwachte uitkomst”, concludeert hij. “Het was heel intensief, maar wel met het beste resultaat binnen de mate van het mogelijke.”

(Lees verder onder de foto.)

Lelijke vloeren

Het koppel uit Tervuren was dit seizoen het allereerste in vijf seizoenen ‘Blind gekocht’ dat uit het programma werd gezet. Vastgoedmakelaar Kinga Kantorska en interieurarchitect Bart Appeltans oordeelden dat deelnemers Mathias en Anoushka te verknocht waren aan hun oude woning om open te staan voor iets nieuws. Maanden hadden zij naar een geschikt huis gezocht voor het koppel, maar toen ze dat uiteindelijk vonden, was het koppel er niet over te spreken. Schuine muren, lelijke vloeren, claustrofobische douche, slecht terras, te kleine opslagruimte... Deelnemer Mathias vond het “erger dan je ergste nachtmerrie” en hoopte dat Bart en Kinga “het snel terug verkopen.”

En dat gebeurde dan ook, of eigenlijk niet. Want eerder bleek dat vastgoedmakelaar Kinga al een voorgevoel had. Ze vreesde dat Mathias en Anoushka niets aan het huis zouden vinden en dus had ze enkel een optie genomen op het huis in plaats van het effectief te kopen. Zo moest er geen koop geannuleerd worden.

Negatieve reacties

De hoge eisen van het koppel zorgde voor een stortvloed aan negatieve reacties op sociale media. Zeker omdat eerder bleek dat het koppel hun huidige huis voor 53.000 euro (768.000 euro) meer te koop hadden gezet dan het budget dat ze opgaven voor hun nieuwe woonst (715.000). Dat was opvallend omdat hun nieuwe huis aan een boel meer vereisten moest voldoen dan hun huidige. Een loods voor werkmateriaal in de eerste plaats, maar het nieuwe huis mocht ook niet verder dan twintig minuten rijden zijn van hun huidige locatie. In eerste instantie hadden Mathias en Anoushka zelfs een wensenlijst van 32 items opgesteld, met onder meer een bloementuin, twee badkamers en een containerunit met dj-booth.

KIJK. Jani Kazaltzis reageert op het drama in ‘Blind gekocht’

LEES OOK.