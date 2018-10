Mathias Coppens werkt intens samen met zijn broer: “Wij maken soms ongelofelijk veel ruzie” TK

30 oktober 2018

09u42 0 Showbizz Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de 10 Meest Gegoogelde Vragen voor aan een gast in hun podcast. Deze week kwam Mathias Coppens langs, en die vertelde onder meer hoe hij als twintiger van school werd gestuurd.

Wanneer Maarten vraagt of Mathias wel eens ruzie maakt met zijn broer tijdens de opnames van ‘Het Lichaam Van Coppens’, windt Mathias er geen doekjes om. “Wij maken soms zo ongelofelijk veel ruzie dat je kan denken dat het nooit meer goed komt tussen ons. Maar als we dan op de set komen, begint de dag en is er niets meer aan de hand.”

“Het is ook logisch dat we af en toe ruzie maken”, nuanceert Mathias. “Wij doen proeven waar altijd een risico aan verbonden is. Het is onze keuze om te vliegen met een ballon uit tentenstof, maar het is ook aan ons te bepalen wie gaat vliegen en hoe ver we gaan in het opzoeken van de grenzen. Dat kan soms emotioneel zijn.”

Van school geschopt

Matthias ging al heel snel aan de slag als televisiemaker omdat hij van school werd gestuurd. “Sint-Lucas was een filmschool waar alleen filmregisseurs werden opgeleid. Iedereen was er van mening dat televisie maken minderwaardig is. Ik was het daar absoluut niet mee eens, had nogal een grote mond en maakte daar veel ruzie over. Op een bepaald moment besliste de school dat het beter zou zijn om mijn eigen weg in te slaan en dat heb ik ook gedaan. Ik ben daar heel blij om want ik vind dat nog steeds onterecht en kortzichtig. Het heeft me de energie gegeven om net het tegendeel te bewijzen en gelukkig zijn er intussen veel televisiereeksen die evengoed zijn als films, zoals ‘Tabula Rasa’”, aldus Mathias.