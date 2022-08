Mathias Coppens verwacht derde kindje

Celebrities Jennifer Lopez bracht nieuw nummer tijdens trouwfeest, speciaal voor Ben Affleck

De twee stapten in juli al in het huwelijksbootje in Las Vegas, maar afgelopen weekend organiseerden Jennifer (53) en Ben Affleck (50) een extravagant huwelijksfeest voor vrienden en familie in Georgia. Daar deed Jennifer wat ze het beste kan: een nieuw nummer loslaten op de wereld. Maar dan vooral op haar kersverse echtgenoot.

27 augustus