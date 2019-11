Mathias Coppens raakt alweer gewond tijdens zijn programma: “Spijtig voorval bij de repetities” KD

21 november 2019

23u00 14 TV In ‘Code van Coppens’ zetten Staf en Mathias Coppens voor een keer niet hun eigen lichaam en leven op het spel, maar toch slaagde Mathias erin om met een blauw oog in beeld te verschijnen. Op zijn wenkbrauw plakte een stevige pleister. Hoe dat gebeurd is? “Broederlijke agressie”, grapte Mathias in de uitzending, maar de werkelijke reden is een werkongeval.

“Een spijtig voorval tijdens de repetities. Tijdens een proef is een glas gesprongen, en de scherven vlogen richting m’n wenkbrauw. Dat heeft natuurlijk fameus gebloed en ‘t was een stevige wonde, maar alles is intussen genezen”, vertelt de presentator. Omdat de afleveringen niet chronologisch worden uitgezonden, verschijnt Mathias ook af en toe zonder gehavend gezicht in beeld. “In de recentste aflevering zag het er erger uit omdat dit de eerste opname na het ongeluk was”, klinkt het bij VTM.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Mathias zich bezeerd tijdens opnames. “Elk seizoen van ‘Het Lichaam van Coppens’ is het al zo geweest”, geeft hij toe. Enkele jaren geleden maakte hij in dat programma een lelijke val op de atletiekpiste. Zijn rechterschouder was toen ontwricht en een stuk kraakbeen werd bij de val losgescheurd. Er volgden een pijnlijke operatie, zes weken platte rust en drie maanden revalidatie.