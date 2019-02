Mathias Coppens: “Ik ben getrouwd dankzij Walter Grootaers” MVO

17 februari 2019

Vandaag was Mathias Coppens te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' bij Joe. Mathias gaf wel een heel bijzonder weetje mee aan Kris, hij is namelijk getrouwd dankzij Walter Grootaers. Verder blijkt dat het goed is dat Mathias voor een carrière als tv-maker is gegaan en zijn passie voor het drummen naast zich neergelegd heeft.

Mathias is al veertien jaar samen met zijn vrouw en over hun ontmoeting had hij een opmerkelijke anekdote. “Wij zijn samen dankzij Walter Grootaers, wat heel raar is want ik ken Walter eigenlijk niet goed. Maar op een bepaald moment regisseerde ik een programma waarbij een idool bij mensen thuis kwam eten, en dat was een aflevering met Walter”, aldus Mathias. “Ik ging Walter filmen toen die vertrok en bracht hem naar die mensen. Bij die mensen thuis filmen we verder en zie ik een meisje zitten. Dat was Sara en wij hadden een onmiddellijke klik. Daarna heb ik haar twee maanden niet gezien tot ik ze toevallig tegenkwam op een optreden van de Kreuners. Ze speelden het nummer ‘Ik Wil Je’ en toen zijn de vonken overgeslagen. Dus ik ben eigenlijk getrouwd dankzij Walter Grootaers.”