Masseur beschuldigd Kevin Spacey van seksueel misbruik

29 september 2018

17u04

Kevin Spacey (59) is opnieuw aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Een masseur die anoniem wenst te blijven beweert dat de acteur hem in 2016 dwong zijn geslachtsdeel aan te raken. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die Deadline zaterdag publiceerde.

De feiten zouden zich hebben afgespeeld in een huis in Malibu. Ook betastte Spacey het kruis van de man, die hem tijdens de aanranding meermaals toestemming zou hebben gevraagd om te vertrekken. "Maar Spacey blokkeerde de deur met zijn naakte lichaam", staat in het elf pagina's tellende verslag te lezen. De masseur zou door het incident kampen met mentale problemen. "Spaceys gedrag was extreem en buitensporig", wordt beweerd in de aanklacht.

Een jaar geleden in opspraak

Bijna een jaar geleden kwamen de eerste beschuldigingen aan het adres van Spacey aan het licht. 'Star Trek'-acteur Anthony Rapp en verschillende (oud-)medewerkers van 'House of Cards' zouden seksueel zijn geïntimideerd of misbruikt door de acteur. Spacey werd vervolgens uit 'House of Cards' geschreven en uit 'All the Money in the World' geknipt.

Steun van Judi Dench

Momenteel lopen in zowel New York als Londen onderzoeken naar de 59-jarige Spacey, die onlangs nog werd verdedigd door zijn collega Judi Dench. "Ik kan op geen enkele manier goedkeuren dat hij nu uit films wordt gehaald, ongeacht wat hij heeft gedaan", zei de actrice.