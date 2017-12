Massale opkomst op kijkdag: huis van Meghan Markle is al verkocht Redactie

15u09 0 Showbizz Nog geen week heeft het huis van Meghan Markle in Toronto te koop gestaan.

EPA Harry en Meghan

De kijkdag afgelopen weekend lokte 150 potentiële kopers, ongezien voor een woning van 1,2 miljoen euro in die buurt volgens de makelaar. "Sommigen stonden wel twintig minuten aan te schuiven om binnen te geraken", zegt hij. "Nu, het waren niet allemaal even ernstige kandidaten. Eén kerel was wel heel nieuwsgierig: "Heeft prins Harry op deze stoel gezeten? Heeft hij deze tafel gebruikt?" Zulke mensen komen puur uit nieuwsgierigheid, hé."

Of de vraagprijs effectief werd betaald, is nog niet bekend. De verloofde van prins Harry huurde de woning twee jaar.

Instagram Meghan Markle in haar huis in Canada.

Instagram Meghans slaapkamer.