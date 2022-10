Maskers vallen af: YouTuber Dream toont zijn ware identiteit (én wordt overladen met haatreacties)

Showbits Jelle Cleymans heeft opnieuw extra job beet: “Tijd voor een lief? Ik leef als een echte monnik, absolute onthouding”

Bij radiozender Joe is het startschot gegeven voor de nieuwe Top 2000. Dit jaar trouwens voor het eerst met Jelle Cleymans. Hij staat van 19 tot 22 uur aan de zijde van Alexandra Potvin. “Ook al heb ik ervaring met radio, het voelt toch opnieuw als een uitdaging”, vertelt Jelle aan Jarne. Naast zingen en acteren is dus ook presenteren één van zijn passies. Met de repetities voor de musical ‘Vergeet Barbara’, zijn soloplaat die uitkomt én zijn job bij Joe is het wel duidelijk dat zijn agenda overvol zit. Tijd om de liefde te vinden lijkt er dus niet te zijn. “Ik leef als een monnik, absolute onthouding”, lacht hij. Wat de plannen na de Top 2000 zijn bij Joe, kom je te weten in een nieuwe Showbits.

12:07